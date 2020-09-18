Зеленський прибув на Івано-Франківщину
Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року
Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року
У п’ятницю, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Івано-Франківщину.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.
Глава держави відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.
Також він перевірить роботу об’єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми "Велике будівництво”.
Окрім цього, запланована участь Зеленського у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський на Львівщині представив команду "Слуги народу".
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