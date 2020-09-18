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18 вересня 2020, 12:53 3

Зеленський прибув на Івано-Франківщину

18 вересня 2020, 12:53 3
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Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року
Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року
Офіс президента
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У п’ятницю, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Івано-Франківщину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.

Також він перевірить роботу об’єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми "Велике будівництво”.

Окрім цього, запланована участь Зеленського у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

Нагадаємо, 17 вересня Зеленський на Львівщині представив команду "Слуги народу".

президент візит Івано-Франківськ стратегія Україна
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