Зеленський прибув на Івано-Франківщину

Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року

Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року

Офіс президента

У п’ятницю, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Івано-Франківщину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.

Також він перевірить роботу об’єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми "Велике будівництво”.

Окрім цього, запланована участь Зеленського у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

Нагадаємо, 17 вересня Зеленський на Львівщині представив команду "Слуги народу".