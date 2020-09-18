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18 вересня 2020, 12:51 3

Безвізу з ЄС нічого не загрожує - Шмигаль

18 вересня 2020, 12:51 3
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Прем'єр відповів на запитання депутатів у Раді
Прем'єр відповів на запитання депутатів у Раді
Фото: з відкритих джерел
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За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, безвізовому режиму України та Європейського союзу нічого не загрожує.

Як передає RegioNews, про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду.

Безвіз не відміняється. Наші міжнародні колеги, і з Європейського союзу і Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу (на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - ред). Ми зараз дотримались усіх процедур, які прописані правилами, законодавством України, далі питання лишається до відкритості прозорості конкурсу", - зазначив він.

Прем’єр закликав суспільство подивитися, як пройде конкурс. Окрім того, він впевнений, що все буде зроблено абсолютно в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на думку "Європейської солідарності" рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом. У партії назвали комісію "кишеньковою".

Раніше повідомлялося, що Комітет Ради обрав новий склад комісії з відбору САП.

Нагадаємо, "Слуга народу" пропонує дозволити Венедіктовій втручатися у справи НАБУ і САП.

Кабмін ЄС САП ВР Деніс Шмигаль безвіз
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