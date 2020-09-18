10:03  18 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек
11:09  18 сентября
В Украине обесточены около 300 населенных пунктов - ГСЧС
18:39  18 сентября
В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2020, 14:40 27

Зеленский прокомментировал возможную потерю Украиной безвиза

18 сентября 2020, 14:40 27
Читайте також українською мовою
По словам президента, он разделяет позицию западных партнеров
По словам президента, он разделяет позицию западных партнеров
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о риске потери Украиной безвизового режима с Евросоюзом и очередного транша помощи в связи с продвижением в комиссию по отбору председателя САП кандидатов без опыта.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По его словам, Украина имеет "нормальную коммуникацию" с западными партнерами.

Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии Специальной антикоррупционной прокуратуры. Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры. То, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия работала прозрачно и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я вполне разделяю их мнение и полностью их поддерживаю", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что не будет комментировать заявления украинских политиков "относительно того, где у них нет полномочий", намекая на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Я знаю, кто распространяет эту информацию. Мне известна эта политическая партия. Лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он монарх Украины, хозяин Украины. Хотя у этого человека было 5 лет показать и восстановить Украину и показать, что он может сделать для своего народа. Поэтому я на всю эту информацию не обращаю внимания", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Комитет Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП, также за нее проголосовали депутаты.

Перенд этим евродепутаты предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недобросовестными".

В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, безвизу с ЕС ничего не угрожает.

Владимир Зеленский заявление САП президент безвиз голосование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область
18 сентября 2020, 12:53
Безвизу с ЕС ничего не угрожает - Шмыгаль
18 сентября 2020, 12:51
Зеленский на Львовщине представил команду "Слуги народа"
17 сентября 2020, 18:37
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »