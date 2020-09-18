Зеленский прокомментировал возможную потерю Украиной безвиза

По словам президента, он разделяет позицию западных партнеров

По словам президента, он разделяет позицию западных партнеров

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о риске потери Украиной безвизового режима с Евросоюзом и очередного транша помощи в связи с продвижением в комиссию по отбору председателя САП кандидатов без опыта.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По его словам, Украина имеет "нормальную коммуникацию" с западными партнерами.

Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии Специальной антикоррупционной прокуратуры. Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры. То, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия работала прозрачно и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я вполне разделяю их мнение и полностью их поддерживаю", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что не будет комментировать заявления украинских политиков "относительно того, где у них нет полномочий", намекая на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Я знаю, кто распространяет эту информацию. Мне известна эта политическая партия. Лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он монарх Украины, хозяин Украины. Хотя у этого человека было 5 лет показать и восстановить Украину и показать, что он может сделать для своего народа. Поэтому я на всю эту информацию не обращаю внимания", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Комитет Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП, также за нее проголосовали депутаты.

Перенд этим евродепутаты предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недобросовестными".

В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, безвизу с ЕС ничего не угрожает.