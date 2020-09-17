Справа нардепа Юрченка: Зеленський вимагає від НАБУ та САП "показових посадок"

Він згадав свою передвиборчу обіцянку, що "корумповані часи закінчаться”

Він згадав свою передвиборчу обіцянку, що "корумповані часи закінчаться”

Фото: Офіс президента

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше "криш”, прикриття, адміністративних можливостей”, - заявив глава держави.

Він вимагає від Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генерального прокурора "не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат”.

Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок”. Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.