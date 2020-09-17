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17 вересня 2020, 10:58 14

Справа нардепа Юрченка: Зеленський вимагає від НАБУ та САП "показових посадок"

17 вересня 2020, 10:58 14
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський закликав антикорупційні органи продуктивніше працювати та викривати корупціонерів.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше "криш”, прикриття, адміністративних можливостей”, - заявив глава держави.

Він вимагає від Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генерального прокурора "не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат”.

Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок”. Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.

Володимир Зеленський Офіс президента заява Слуга народа корупція Олександр Юрченко
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