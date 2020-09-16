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16 вересня 2020, 18:39 6

Корупція в "Слузі народу”: НАБУ звинуватило Венедіктову в маніпуляціях

16 вересня 2020, 18:39 6
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У відомстві стверджують, що генеральна прокурорка казала неправду з трибуни парламенту
У відомстві стверджують, що генеральна прокурорка казала неправду з трибуни парламенту
Фото з відкритих джерел
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Під час виступу у Верховній Раді 15 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова маніпулювала фактами щодо резонансних справ.

Про це йдеться в заяві Національного антикорупційного бюро, передає RegioNews.

В НАБУ запевняють, що Венедіктова сказала неправду про те, що начебто досі не має матеріалів у справі ОАСК, і всі документи, які були необхідні для арешту суддів Окружного адмінсуду Києва, вони передали ще 23 липня.

Проте жодної реакції на надходження матеріалів від Венедіктової не було.

Натомість її заступник навіть зазначив, що такі клопотання розглянути неможливо. Згодом генпрокурорка таки повідомила, що для розгляду необхідне обґрунтування доказів”, - йдеться в заяві НАБУ.

Також у бюро повідомили, що передали до Офісу генпрокурора матеріали щодо корупційної справи нардепа від "Слуги народу” Олександра Юрченка, і в цих матеріалах була інформація про те, що нардеп просив хабар.

Однак очільниця Офісу Генпрокурора неправильно подала інформацію щодо справи ймовірного хабарництва нардепа.

У Бюро кажуть, що таким чином, Венедіктова була проінформована про діяльність Юрченка ще 10 серпня, і для певності, надіслали матеріали в Офіс генпрокурора повторно. Але генпрокурорка сказала, що до неї надійшли "лист та чернетка без матеріалів".

Нагадаємо, генпрокурорка Ірина Венедіктова під час виступу в парламенті заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Ірина Венедіктова НАБУ заява корупція Верховна Рада Слуга народа
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