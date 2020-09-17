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17 сентября 2020, 10:58 11

Дело нардепа Юрченко: Зеленский требует от НАБУ и САП "показательных посадок"

17 сентября 2020, 10:58 11
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал антикоррупционные органы продуктивнее работать и разоблачать коррупционеров.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлить простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь. Исключений из этого правила не может быть - для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей", - заявил глава государства.

Он требует от Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора "не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат".

Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", - добавил Зеленский.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Владимир Зеленский Офис президента заявление Слуга народа коррупция Александр Юрченко
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