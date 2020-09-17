Дело нардепа Юрченко: Зеленский требует от НАБУ и САП "показательных посадок"

Он вспомнил свое предвыборное обещание, что "коррумпированные времена закончатся"

Он вспомнил свое предвыборное обещание, что "коррумпированные времена закончатся"

Фото: Офис президента

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлить простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь. Исключений из этого правила не может быть - для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей", - заявил глава государства.

Он требует от Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора "не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат".

Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", - добавил Зеленский.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.