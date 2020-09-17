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17 вересня 2020, 08:46 5

Засідання ТКГ: обговорили перемир'я, місцеві вибори та обмін полоненими

17 вересня 2020, 08:46 5
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Зустріч ТКГ тривала близько семи годин
Зустріч ТКГ тривала близько семи годин
Фото: з відкритих джерел
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Напередодні ввечері завершилося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Сторони обговорювали питання обміну полоненими, місцеві вибори на Донбасі, а також саме перемир'я.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Так, в ОП повідомляють, що учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, введеного з 27 липня цього року, незважаючи на окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань.

У той же час, представник РФ Борис Гризлов звинуватив Україну в вихід з угоди про перемир'я на Донбасі.

Ми з трудом добилися підписання додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, але, на жаль, сьогодні Україна дезавуювала ці заходи", - заявив він за результатами семигодинної зустрічі.

Гризлов заявив, що відмова України від спільної інспекції нібито означає відмову Києва від підписаних раніше додаткових заходів, від вже узгоджених рішень в рамках контролю режиму припинення вогню.

Фактично це вихід України з угоди від 22 липня 2020 року", - зазначив він.

Крім цього, обговорили питання обміну полонених, він повинен відбутися за принципом "всіх на всіх".

Українська сторона в черговий раз підкреслила, що українці, незаконно утримувані на тимчасово окупованих територіях, повинні бути звільнені негайно і без всяких політичних умов", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Також голова української делегації Леонід Кравчук відреагував на звинувачення з боку російської сторони в тому, що постанова про місцеві вибори не відповідає мінськими угодами.

Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної ради України", - сказав Кравчук.

При цьому обговорення робочих пропозицій до проєктів документів про місцеві вибори в ОРДЛО продовжиться в рамках політичної групи ТКГ.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в режимі відеоконференції йде зустріч ТКГ.

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