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16 вересня 2020, 16:17 3

У Зеленського звинуватили Білорусь в розпалюванні конфлікту з хасидами

16 вересня 2020, 16:17 3
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Фото: dpsu.gov.ua
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Влада Білорусі поширює серед хасидів чутки, що вони зможуть потрапити в Україну через білоруський кордон.

Про це йдеться в заяві Офісу президента, передає RegioNews.

В Офісі Зеленського зазначили, що на кордоні перебувають близько двох тисяч паломників-хасидів. Більшість з них прибули з Ізраїлю, повіривши інформації, що український кордон відкритий.

Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткове напруження на кордоні з нашою державою і не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити в них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", - йдеться в заяві ОП.

Водночас в Офісі президента нагадали, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року”, - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, ситуація на кордоні знаходиться під контролем компетентних органів державної влади і Україна не планує пропускати хасидів - заступник голови МЗС Єнін.

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умані прибули понад 560 поліцейських з 20 областей України.

Кабмін закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, у якого знаходяться хасиди.

Офіс президента заява Білорусь кордон хасиди
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