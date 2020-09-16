У Зеленського звинуватили Білорусь в розпалюванні конфлікту з хасидами

Це пов’язують із позицією України щодо подій у Білорусі

Це пов’язують із позицією України щодо подій у Білорусі

Фото: dpsu.gov.ua

Влада Білорусі поширює серед хасидів чутки, що вони зможуть потрапити в Україну через білоруський кордон.

Про це йдеться в заяві Офісу президента, передає RegioNews.

В Офісі Зеленського зазначили, що на кордоні перебувають близько двох тисяч паломників-хасидів. Більшість з них прибули з Ізраїлю, повіривши інформації, що український кордон відкритий.

Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткове напруження на кордоні з нашою державою і не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити в них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", - йдеться в заяві ОП.

Водночас в Офісі президента нагадали, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року”, - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, ситуація на кордоні знаходиться під контролем компетентних органів державної влади і Україна не планує пропускати хасидів - заступник голови МЗС Єнін.

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умані прибули понад 560 поліцейських з 20 областей України.