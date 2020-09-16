До Умані прибув зведений загін поліцейських із 20 регіонів

Він буде забезпечувати безпеку громадян

Він буде забезпечувати безпеку громадян

Фото: Нацполіція

Для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана до Умані прибули понад 560 працівників поліції з 20 областей України.

Про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області, передає RegioNews.

До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації”, - йдеться в повідомленні.

За словами начальника Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайла Куратченка, основним завданням правоохоронців у цей час буде забезпечення порядку в місцях проживання та перебування паломників-хасидів.

Також він наголосив на дотриманні дисципліни, законності та особистої безпеки під час несення служби в умовах складної епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі, рух на кордоні обмежено, для охорони кордону задіяли Національну гвардію.

Також у ДПСУ прогнозують прибуття ще декількох тисяч хасидів до українських кордонів.