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16 вересня 2020, 13:26 6

Хасидів в Білорусь виманили обманним шляхом - Геращенко

16 вересня 2020, 13:26 6
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Українська сторона через карантин не може їх пропустити
Українська сторона через карантин не може їх пропустити
Фото: Нацполіція
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Паломники-хасиди стали жертвами обману невідомих, які поширювали неправдиву інформацію про те, що з цього напрямку можна потрапити на українську територію.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає RegioNews.

Ті люди, які виманили обманним шляхом в Білорусь представників релігійної течії хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення щодо тих людей. Їх фактично ошукали і виманили в Білорусь", - сказав Геращенко.

Він додав, що в Україні діє заборона на в’їзд іноземців, тому підстав пропускати даних громадян немає.

Заступник глави МВС також повідомив, що українська сторона на кордоні роз'яснює це паломникам.

На сьогоднішній момент законодавство не дозволяє нам запускати в країну велику кількість іноземних громадян без достатніх для цього підстав ... Потрібно поважати закони нашої країни", - підсумував Геращенко.

Нагадаємо, ситуація на кордоні знаходиться під контролем компетентних органів державної влади і Україна не планує пропускати хасидів - заступник голови МЗС Єнін.

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умані прибули понад 560 поліцейських з 20 областей України.

Білорусь поліція Антон Геращенко Умань хасиди
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