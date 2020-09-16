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16 вересня 2020, 10:49 6

Україна не планує пропускати хасидів - заступник голови МЗС Єнін

16 вересня 2020, 10:49 6
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Ситуація знаходиться під контролем компетентних органів державної влади
Ситуація знаходиться під контролем компетентних органів державної влади
Фото: з відкритих джерел
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Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що на даний момент ситуація не дає змоги дозволити владі пропуск в Україну додаткової кількості паломників-хасидів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На сьогоднішній момент ситуація не дозволяє нам дозволити пропуск в Україну додаткової кількості хасидів, зокрема тих прочан, які на сьогоднішній день зібралися на кордоні з Білоруссю. Ми постійно проводимо спільно з колегами з інших відомств роз'яснювальну роботу, і реакція, в принципі, є досить адекватною", - зазначив заступник глави МЗС.

Єнін підкреслив, що "на сьогоднішній день ми керуємося, насамперед, тими нормативними документами, які затверджені урядом, і національними інтересами України".

За словами заступника міністра, на даний момент ситуація знаходиться під контролем компетентних органів державної влади, а в Умані приймаються "надзвичайно ретельні заходи з метою максимального забезпечення безпеки тих прочан, які все-таки прибули до введення заборони на в'їзд в Україну".

Їх забезпечать відповідним харчуванням, медичним забезпеченням. Будуть зведені до мінімуму контакти з місцевим населенням", - додав заступник глави МЗС.

За його словами, значних порушень громадського порядку поки немає.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умані прибули понад 560 поліцейських з 20 областей України.

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