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16 сентября 2020, 16:17 4

У Зеленского обвинили Беларусь в разжигании конфликта с хасидами

16 сентября 2020, 16:17 4
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Фото: dpsu.gov.ua
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Власти Беларуси распространяют среди хасидов слухи, что они смогут попасть в Украину через белорусскую границу.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает RegioNews.

В Офисе Зеленского отметили, что на границе находятся около двух тысяч паломников-хасидов. Большинство из них прибыли из Израиля, поверив информации, что украинская граница открыта.

Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", - говорится в заявлении ОП.

В то же время в Офисе президента напомнили, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года", - добавили в Офисе президента.

Напомним, ситуация на границе находится под контролем компетентных органов государственной власти и Украина не планирует пропускать хасидов - замглавы МИД Енин.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.

Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды.

Офис президента заявление Беларусь граница хасидиы
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