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16 вересня 2020, 12:54 3

Захисти ФОП: біля Офісу президента проходить акція протесту підприємців

16 вересня 2020, 12:54 3
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Вони вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів
Вони вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів
Фото: censor.net
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В Києві під Офісом президента сотні підприємців влаштували мирну акцію "Захисти ФОП", вони виступають проти обмежень бізнесу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє censor.net.

Учасники акції виступають за захист мікропідприємництва та спрощеної системи оподаткування, а також на підтримку законопроєктів 3853-1, 3853-2 та 3993, якими скасовується обов'язкове використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями і закладається основа для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив'язки лімітів "спрощенки" до мінімальної заробітної плати.

Раніше повідомлялось, що поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва.

протести акція Офіс президента Київ поліція
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