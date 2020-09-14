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14 вересня 2020, 19:58 5

Кернес на лікарняному, але ситуацію в місті контролює – мерія Харкова

14 вересня 2020, 19:58 5
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Мерія зробила офіційну заяву про стан здоров`я міського голови Геннадія Кернеса
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У міській раді Харкова заявили, що інформація про те, що Геннадій Кернес впав у кому не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві Харківської міської ради щодо стану здоров'я міського голови Геннадія Кернеса, повідомляє RegioNews.

Інформація, яку поширюють деякі харківські пабліки про те, що нібито Харківський міський голова Геннадій Кернес впав у кому, не відповідає дійсності. Міськрада пов'язує поширення завідомо неправдивої інформації з загостренням амбіцій "не надто вдалих" політиків. Геннадій Кернес дійсно знаходиться на лікарняному, але при цьому мер повністю контролює ситуацію в місті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Харкова Кернес пішов на лікарняний, про діагноз не повідомлялося, обов'язки мера виконує секретар міськради.

Пізніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Геннадій Кернес перебуває в комі через важкий перебіг коронавірусу.

Харьків Кернес Геннадій мер заява здоров`я
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