Дві депутатські фракції хочуть заслухати Зеленського у Раді

Нардепи хочуть, аби президент пояснив, що відбувається у зовнішній і внутрішній політиці держави

Нардепи хочуть, аби президент пояснив, що відбувається у зовнішній і внутрішній політиці держави

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Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

З пропозиціями заслухати президента виступили співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко і заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Нам потрібно не Резнікова заслуховувати, тому що він отримує директиви від Зеленського, а негайно проводити закрите засідання парламенту, на якому заслухати Зеленського. Рік тому він щодня приходив до парламенту, але він має насправді розказати нам, що відбувається в зовнішній політиці України, і як відбувається ця зрада", - зазначила Геращенко.

Соболєв під час свого виступу також підкреслив, що зараз є принциповим виступ Глави держави в парламенті зі щорічною доповіддю.

Я думаю, що для нас стає зараз принциповим виступ Президента зі щорічною доповіддю, де ми повинні розуміти політику зовнішню і внутрішню, політику стосовно COVID-19 і боротьби з ним. Це є щорічна доповідь. Я думаю, що кращого часу, як зараз навряд чи можна знайти", - зазначив Соболєв.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон, за яким Україна зможе отримати 1,2 млрд євро допомоги.