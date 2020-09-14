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14 вересня 2020, 19:29 5

Дві депутатські фракції хочуть заслухати Зеленського у Раді

14 вересня 2020, 19:29 5
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Нардепи хочуть, аби президент пояснив, що відбувається у зовнішній і внутрішній політиці держави
Нардепи хочуть, аби президент пояснив, що відбувається у зовнішній і внутрішній політиці держави
Фото з відкритих джерел
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Парламентські фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" хочуть заслухати президента Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

З пропозиціями заслухати президента виступили співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко і заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Нам потрібно не Резнікова заслуховувати, тому що він отримує директиви від Зеленського, а негайно проводити закрите засідання парламенту, на якому заслухати Зеленського. Рік тому він щодня приходив до парламенту, але він має насправді розказати нам, що відбувається в зовнішній політиці України, і як відбувається ця зрада", - зазначила Геращенко.

Соболєв під час свого виступу також підкреслив, що зараз є принциповим виступ Глави держави в парламенті зі щорічною доповіддю.

Я думаю, що для нас стає зараз принциповим виступ Президента зі щорічною доповіддю, де ми повинні розуміти політику зовнішню і внутрішню, політику стосовно COVID-19 і боротьби з ним. Це є щорічна доповідь. Я думаю, що кращого часу, як зараз навряд чи можна знайти", - зазначив Соболєв.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон, за яким Україна зможе отримати 1,2 млрд євро допомоги.

Володимир Зеленський нардепи Верховна Рада президент Батьківщина Європейська солідарність
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