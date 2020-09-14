Две депутатские фракции хотят заслушать Зеленского в Раде
Парламентские фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" хотят заслушать президента Владимира Зеленского в Верховной Раде.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.
С предложениями заслушать президента выступили сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко и заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев на заседании Согласительного совета парламента.
Нам нужно не Резникова заслушивать, потому что он получает директивы от Зеленского, а немедленно проводить закрытое заседание парламента, на котором заслушать Зеленского. Год назад он ежедневно приходил в парламент, но он имеет на самом деле рассказать нам, что происходит во внешней политике Украины, и как происходит эта измена", - отметила Геращенко.
Соболев во время своего выступления также подчеркнул, что сейчас является принципиальным выступление Главы государства в парламенте с ежегодным докладом.
Я думаю, что для нас становится сейчас принципиальным выступление Президента с ежегодным докладом, где мы должны понимать политику внешнюю и внутреннюю, политику в отношении COVID-19 и борьбы с ним. Это является ежегодный доклад. Я думаю, что лучшего времени, как сейчас вряд ли можно найти", - отметил Соболев.
Напомним, Зеленский подписал закон, по которому Украина сможет получить 1,2 млрд евро помощи.