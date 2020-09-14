Две депутатские фракции хотят заслушать Зеленского в Раде

Нардепы хотят, чтобы президент объяснил, что происходит во внешней и внутренней политике государства

Нардепы хотят, чтобы президент объяснил, что происходит во внешней и внутренней политике государства

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

С предложениями заслушать президента выступили сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко и заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев на заседании Согласительного совета парламента.

Нам нужно не Резникова заслушивать, потому что он получает директивы от Зеленского, а немедленно проводить закрытое заседание парламента, на котором заслушать Зеленского. Год назад он ежедневно приходил в парламент, но он имеет на самом деле рассказать нам, что происходит во внешней политике Украины, и как происходит эта измена", - отметила Геращенко.

Соболев во время своего выступления также подчеркнул, что сейчас является принципиальным выступление Главы государства в парламенте с ежегодным докладом.

Я думаю, что для нас становится сейчас принципиальным выступление Президента с ежегодным докладом, где мы должны понимать политику внешнюю и внутреннюю, политику в отношении COVID-19 и борьбы с ним. Это является ежегодный доклад. Я думаю, что лучшего времени, как сейчас вряд ли можно найти", - отметил Соболев.

Напомним, Зеленский подписал закон, по которому Украина сможет получить 1,2 млрд евро помощи.