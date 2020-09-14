Зеленський підписав закон, за яким Україна зможе отримати 1,2 млрд євро допомоги

Виплата відбудеться у два транші по 600 млн євро кожен

Виплата відбудеться у два транші по 600 млн євро кожен

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав закон №825-IX про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною і ЄС про отримання макрофінансової допомоги на суму до 1,2 млрд євро, який Рада ухвалила 25 серпня цього року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП. Додатковий кредитний ресурс Євросоюзу буде направлено на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу і реалізації реформ у нашій державі. Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен", - йдеться в повідомленні. Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також визначає заходи в рамках реалізації структурних реформ, необхідних для отримання другого траншу цієї допомоги. Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу. Раніше повідомлялося, що Європейський союз і Україна підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги країні: вона розрахована на 12 місяців.

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