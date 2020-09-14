Зеленський змінив керівників шести райдержадміністрацій

Двох чиновників звільнено згідно з поданими заявами

Двох чиновників звільнено згідно з поданими заявами

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни голів шести районних державних адміністрацій на Вінниччині, Київщині та Луганщині.

Про це йдеться на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Зокрема, розпорядженням Зеленського було звільнено Ярослава Петренка з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області та Євгена Погорєлого з посади голови Старобільської РДА Луганської області.

Повідомляється, що чиновників звільнено згідно з поданими ними заявами.

Також глава держави призначив Ларису Головашич головою Гайсинської РДА, а Зінаїду Бутенко - головою Погребищенської РДА Вінницької області.

Аліна Бурдак очолила Бородянську РДА, а Євген Петрук став головою Васильківської райдержадміністрації Київської області.

Нагадаємо, Полтавщина, Запоріжжя та Херсонщина отримали нових прокурорів області, у прокуратурі відбувається кадрова ротація.