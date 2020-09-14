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14 вересня 2020, 18:36 19

Вибори під час карантину: ЦВК просить Раду врегулювати питання

14 вересня 2020, 18:36 19
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Для цього ЦВК розробила відповідний законопроект
Для цього ЦВК розробила відповідний законопроект
Фото: ЦВК
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Центральна виборча комісія просить Верховну раду законодавчо врегулювати особливості проведення виборів під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Для цього Комісія розробила відповідний проєкт закону, який був схвалений під час засідання ЦВК в понеділок, 14 вересня.

Також Центрвиборчком просить президента та парламент про забезпечення невідкладного розгляду та прийняття закону.

Виникають складнощі через низку недосконалостей у деяких положеннях Виборчого кодексу. Все це значною мірою ускладнює організацію підготовки та проведення виборчого процесу. Саме на врегулювання вказаних проблем спрямований підготовлений комісією проект закону", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ЦВК просить врахувати у Виборчому кодексі зміни до адміністративно-територіального устрою, що відбувалися паралельно з реформою виборчого законодавства.

Потребують редакційного доопрацювання положення Кодексу щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської ради та визначення підстав недійсності виборчих бюлетенів”, - додали в ЦВК.

Нагадаємо, Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час місцевих виборів, виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати.

коронавірус вибори карантин Верховна Рада ЦВК депутати
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