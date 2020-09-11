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11 сентября 2020, 10:33 5

Инспекцию украинских позиций могут провести через несколько дней - Кравчук

11 сентября 2020, 10:33 5
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Фото: Facebook
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К проведению инспекции украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней.

Об этом в эфире ТСН заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, из-за обстрела со стороны боевиков возле Шумов и сорванной инспекции оказалась под угрозой встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки".

Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, или это, например, перенос встречи. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - заявил Кравчук.

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами не состоится, а позже в Офисе президента объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами.

Вскоре после этого боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Позже Леонид Кравчук заявил, что перенос инспектирования возле Шумов не является срывом Минских соглашений.

ООС заявление ТКГ Вооруженные силы Украины Леонид Кравчук инспекция
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