У зоні ООС від початку доби зафіксували три обстріли

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Фото з відкритих джерел

Від початку поточної доби, 10 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Окрім того, ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік наших позицій в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

Нагадаємо, днем раніше в зонах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.