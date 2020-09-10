19:01  10 вересня
США ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача
20:27  10 вересня
У Києві сталася стрілянина у торговому центрі, є поранений
17:42  10 вересня
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2020, 18:20 5

У зоні ООС від початку доби зафіксували три обстріли

10 вересня 2020, 18:20 5
Читайте также на русском языке
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 10 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Окрім того, ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік наших позицій в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, днем раніше в зонах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Донбас ООС бойовики військові обстріли штаб
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів
10 вересня 2020, 17:42
У Зеленського пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами
10 вересня 2020, 17:20
"Інспекція" під Шумами сьогодні не відбудеться
10 вересня 2020, 14:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Штепа та інші: хто стане новим мером Слов'янська
Всі публікації »
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Всі блоги »