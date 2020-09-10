У зоні ООС від початку доби зафіксували три обстріли
Від початку поточної доби, 10 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.
Окрім того, ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік наших позицій в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 10 вересня 2020 р.
Нагадаємо, днем раніше в зонах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.