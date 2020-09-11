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Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
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11 вересня 2020, 08:14 4

Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"

11 вересня 2020, 08:14 4
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Українські воїни зброю у відповідь не застосовували
Українські воїни зброю у відповідь не застосовували
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби незаконні військові формування бойовиків тричі порушили домовленності, досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на штаб ООС.

Так, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Окрім того, два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Зазначається, що українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів.

Шуми ООС бойовики обстріл війна Донбас
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