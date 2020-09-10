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10 вересня 2020, 18:07 7

Влада обіцяє знайти кошти для модернізації авіасмуги у Херсоні

10 вересня 2020, 18:07 7
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Аеропорт є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону
Аеропорт є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону
Фото: Кабмін
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Місцева влада шукає джерела для фінансування проекту модернізації злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Херсон".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочого візиту до Херсонської області, передає RegioNews.

Міжнародний аеропорт у Херсоні є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону і має значний потенціал до збільшення кількості рейсів та пасажиропотоку”, - сказав міністр.

Він додав, що існуюча злітно-посадкова смуга була побудована ще у 70-х роках і потребує покращення та модернізації.

Ми тісно співпрацюємо з облдержадміністрацію та обласною радою регіону над визначенням джерел фінансування цього проекту. Цей рік як ніколи став важливим для внутрішнього туризму і регіональної авіації. І ми маємо надалі сприяти цьому розвитку", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ.

финансирование Владислав Криклій Херсонська ОДА бюджет інфраструктура Херсон аеропорт
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