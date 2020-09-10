Влада обіцяє знайти кошти для модернізації авіасмуги у Херсоні

Аеропорт є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону

Аеропорт є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону

Фото: Кабмін

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочого візиту до Херсонської області, передає RegioNews.

Міжнародний аеропорт у Херсоні є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону і має значний потенціал до збільшення кількості рейсів та пасажиропотоку”, - сказав міністр.

Він додав, що існуюча злітно-посадкова смуга була побудована ще у 70-х роках і потребує покращення та модернізації.

Ми тісно співпрацюємо з облдержадміністрацію та обласною радою регіону над визначенням джерел фінансування цього проекту. Цей рік як ніколи став важливим для внутрішнього туризму і регіональної авіації. І ми маємо надалі сприяти цьому розвитку", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ.