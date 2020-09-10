Влада обіцяє знайти кошти для модернізації авіасмуги у Херсоні
Місцева влада шукає джерела для фінансування проекту модернізації злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Херсон".
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочого візиту до Херсонської області, передає RegioNews.
Міжнародний аеропорт у Херсоні є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону і має значний потенціал до збільшення кількості рейсів та пасажиропотоку”, - сказав міністр.
Він додав, що існуюча злітно-посадкова смуга була побудована ще у 70-х роках і потребує покращення та модернізації.
Ми тісно співпрацюємо з облдержадміністрацію та обласною радою регіону над визначенням джерел фінансування цього проекту. Цей рік як ніколи став важливим для внутрішнього туризму і регіональної авіації. І ми маємо надалі сприяти цьому розвитку", - зазначив Криклій.
Нагадаємо, Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ.