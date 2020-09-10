Власти обещают найти средства для модернизации авиаполосы в Херсоне

Аэропорт является стратегическим инфраструктурным объектом региона

Аэропорт является стратегическим инфраструктурным объектом региона

Фото: Кабмин

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочего визита в Херсонскую область, передает RegioNews.

Международный аэропорт в Херсоне является стратегическим инфраструктурным объектом региона и имеет значительный потенциал для увеличения количества рейсов и пассажиропотока", - сказал министр.

Он добавил, что существующая взлетно-посадочная полоса была построена еще в 70-х годах и нуждается в улучшении и модернизации.

Мы тесно сотрудничаем с облгосадминистрацией и областным советом региона над определением источников финансирования этого проекта. Этот год как никогда стал важным для туризма и региональной авиации. И мы в дальнейшем будем способствовать этому развитию", - отметил Криклий.

Напомним, Шмыгаль приехал в Херсон: будет инспектировать строительство путепровода и областной лабцентр Минздрава.