Шмигаль сказав, коли до Ради надійде проєкт держбюджету
Проєкт планується подати 15 вересня
Проєкт планується подати 15 вересня
Проєкт державного бюджету на 2021 рік буде подано до Верховної Ради вже наступного тижня.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Херсоні, де він перебуває з робочим візитом, передає RegioNews.
Проєкт держбюджету подасть у парламент Міністерство фінансів.
"15 вересня, як це передбачає закон, Мінфіном буде поданий до Ради проєкт бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються і дискутуються", - сказав Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що держбюджет на 2021 рік буде ухвалено вчасно.
Нагадаємо, раніше в уряді спрогнозували курс долара до кінця року.
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