Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ
Він перебуває там з колегами
Він перебуває там з колегами
У четвер, 10 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Херсона.
Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.
"Прибули з колегами в Херсон. У ході робочої поїздки плануємо ознайомлення з будівництвом шляхопроводу, а також візит до Інституту зрошуваного землеробства НААН України", - написав прем'єр.
Шмигаль додав, що планує також візит до Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ.
Нагадаємо, раніше Шмигаль розказав, скільки коштуватиме газ у жовтні.
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