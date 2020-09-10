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10 вересня 2020, 11:55 1

Шмигаль приїхав у Херсон: інспектуватиме будівництво шляхопроводу й обласний лабцентр МОЗ

10 вересня 2020, 11:55 1
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Він перебуває там з колегами
Він перебуває там з колегами
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У четвер, 10 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Херсона.

Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.

"Прибули з колегами в Херсон. У ході робочої поїздки плануємо ознайомлення з будівництвом шляхопроводу, а також візит до Інституту зрошуваного землеробства НААН України", - написав прем'єр.

Шмигаль додав, що планує також візит до Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розказав, скільки коштуватиме газ у жовтні.

Херсонська ОДА прем'єр Херсон уряд візит
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