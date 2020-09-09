Зеленський про протест мерів через карантин: "Я ні з ким не воюю"

Він пов'язує бунт мерів із наближенням місцевих виборів

Він пов'язує бунт мерів із наближенням місцевих виборів

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава повинна захищати своїх громадян, хоч це може комусь не подобатися.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Хмельницькому, передає RegioNews.

Так він прокоментував бунт мерів через запровадження карантинних заходів. Зеленський пов'язує протест мерів міст із наближенням місцевих виборів.

Я ні з ким не воюю ... Вони хочуть подобатися, все відчиняти, заплющувати очі та не бачити, що в цих містах 200 дітей захворіли. У нас просто не вистачить ліжок для хворих. Наприклад, Івано-Франківська область, якщо там кількість хворих така, я не розумію, чому область повинна потім бути схожою на Італію, ми бачимо, що там відбувається, просто немає ліжок", - сказав глава держави.

Він згадав про Харківську та Одеську області, які зараз є лідерами за новими випадками захворювання.

Там, де не було захворілих, не було просто. "Давайте нам метро", "все буде нормально", а люди підтримують, виходять на вулиці. А чому в лідерах зараз Одеса та Харків? Ті області, де було 5, 10, 15 хворих. То звідки зараз 100-200?", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, міськрада Івано-Франківська буде оскаржувати в суді "червону” зону карантину, в місті хочуть відкрити школи і дитячі садочки.