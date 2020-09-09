У серпні на рекламу в Facebook партії витратили пів мільйона доларів

Кількість рекламних постів політичного спрямування в соцмережах продовжує зростати

Кількість рекламних постів політичного спрямування в соцмережах продовжує зростати

Фото: flickr

Українські політики та партії у серпні витратили близько 570 тисяч доларів на політичну рекламу у соцмережах.

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора”, передає RegioNews.

Згідно з дослідженням, десять найбільших рекламодавців сплатили 98 406 доларів за рекламу 1356 дописів політичного змісту.

Найбільше сплатила партія "За майбутнє" – 22 520 доларів. Другою за активністю була партія "Слуга народу", яка витратила 11 641 доларів.

Партія "Наш край" заплатила за політичну рекламу 10 481 долар, "Перемога Пальчевського" – 10 431 долар.

Партія "Пропозиція" витратила на платну рекламу в соцмережах 7 779 доларів. На рекламу в Facebook кандидатка від "Слуги народу" на посаду мера Києва Ірина Верещук витратила 7 273 доларів. Партія "Голос" заплатила 6 604 долари.

Також 6 351 долар було витрачено на рекламу сторінки колишнього прем'єра Володимира Гройсмана.

Загалом у серпні політики і партії у Facebook та Instagram розмістили майже вдвічі більше рекламних публікацій політичного характеру, ніж за липень – 20 930 дописів.

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