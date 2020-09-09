Поліція зафіксувала 64 випадки порушення виборчого законодавства

Слідчі розпочали чотири кримінальні провадження

Слідчі розпочали чотири кримінальні провадження

Фото: flickr

Починаючи з 5 вересня, коли в Україні стартувала виборча кампанія, правоохоронці зафіксували 64 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, ще до офіційного старту виборчого процесу слідчі внесли до ЄРДР відомості про 17 кримінальних правопорушень, з них 6 безпосередньо пов’язаніх з порушенням виборчого законодавства.

Поліція пильно стежитиме, щоб суб’єкти виборчого процесу чітко дотримувалися порядку проведення агітації", - повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Він додав, що саме незаконна агітація складає практично три чверті усіх зафіксованих адміністративних порушень під час виборів.

Нагадаємо, Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби фальсифікації виборів, він закликав кандидатів дотримуватись закону.