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09 сентября 2020, 16:50 6

Зеленский о протесте мэров из-за карантина: "Я ни с кем не воюю"

09 сентября 2020, 16:50 6
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Он связывает бунт мэров с приближением местных выборов
Он связывает бунт мэров с приближением местных выборов
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно защищать своих граждан, хотя это может кому-то не нравиться.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Хмельницком, передает RegioNews.

Так он прокомментировал бунт мэров из-за введения карантинных мероприятий. Зеленский связывает протест мэров городов с приближением местных выборов.

Я ни с кем не воюю ... Они хотят нравиться, все открывать, закрывать глаза и не видеть, что в этих городах 200 детей заболели. У нас просто не хватит коек для больных. Например, Ивано-Франковская область, если там количество больных такое, я не понимаю, почему область должна затем быть похожей на Италию, мы видим, что там происходит, просто нет кроватей", - сказал глава государства.

Он вспомнил о Харьковской и Одесской области, которые сейчас являются лидерами по новым случаям заболевания.

Там, где не было заболевших, не было просто. "Давайте нам метро", "все будет нормально", а люди поддерживают, выходят на улицы. А почему в лидерах сейчас Одесса и Харьков? Те области, где было 5, 10, 15 больных. Так откуда сейчас 100-200?", - отметил Зеленский.

Напомним, горсовет Ивано-Франковска будет оспаривать в суде "красную" зону карантина, в городе хотят открыть школы и детские сады.

Владимир Зеленский карантин протест мэр Хмельницкая область Местные выборы
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