Нема повноважень: у Зеленського відповіли на вимогу ліквідувати ОАСК

Голову суду Павла Вовка звинувачують у створенні злочинної організації

Голову суду Павла Вовка звинувачують у створенні злочинної організації

Фото: Facebook

Президент Зеленський не буде коментувати звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду Києва, але взяв їх до відома.

Про це йдеться в заяві Офісу президента, передає RegioNews.

В ОП послалися на те, що влада в Україні поділена законодавчу, виконавчу та судову, і тому президент згідно з повноваженнями, не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням суду чи звинуваченням проти суддів.

В заяві також вказано, що "президент не може скасовувати дію презумпції невинуватості стосовно окремих осіб”.

Взяли до відома всю інформацію щодо можливих порушень закону представниками судової гілки влади, а також щодо розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя. Сподіваємося, що розслідування такої гучної справи допоможе встановити всі правдиві обставини", - йдеться в повідомленні.

В офісі Зеленського додали, ні він, ні Верховна Рада не мають "законної можливості звільняти суддів та радикально перебудовувати судову систему”.

Нагадаємо, 1 вересня НАБУ опублікувало нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.

Того ж дня Вища Рада правосуддя не відсторонила з посади главу ОАСК Вовка.

Сьогодні, 3 вересня активісти у вовчих масках влаштували акцію біля Офісу президента із вимогою до Зеленський "послухати плівки” та ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.