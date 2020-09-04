Обіцяв влаштувати на роботу: у Львові начальника відділу ГСЧС затримали за отримання хабара

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

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У Львівській області затримали під час отримання хабара начальника відділу ГУ ДСНС. Посадовець вимагав хабаря у громадянина, який хотів працевлаштуватися водієм у загін технічної служби.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.

37-річний посадовець вимагав від громадянина 1000 доларів за працевлаштування на посаду водія... Слідчі ДБР задокументували факт одержання 700 доларів, після чого затримали посадовця”, — йдеться в повідомленні.

Сума неправомірної вигоди виявлена та вилучена в повному обсязі.

Слідчими були проведені обшуки у службовому кабінеті затриманого та в особистому автомобілі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України затримала на хабарі начальника оперативного управління ДФС у Тернопільській області.