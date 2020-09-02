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02 вересня 2020, 19:00 9

Зеленський скликав термінову нараду через пожежі на Харківщині та Луганщині

02 вересня 2020, 19:00 9
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Фото: ОП Facebook
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Президент України наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Представники ДСНС повідомили Главі держави, що для гасіння та локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині залучили підрозділи Збройних сил.

На Харківщині організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї поки відмовляються.

Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За...

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Харківщині палає 400 га лісу. Згоріло 8 будинків, евакуйовують людей з довколишніх сіл.

Крім того, масштабну лісову пожежу ліквідовують також в зоні ООС на Луганщині.

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