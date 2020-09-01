НАБУ опублікувало нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя

ВРП буде розглядати його відсторонення від займаної посади

ВРП буде розглядати його відсторонення від займаної посади

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Про це повідомляє сайт антикорупційного бюро, передає RegioNews.

В НАБУ стверджують, що ці записи можуть слугувати доказом впливу голови ОАСК Павла Вовка на Вищу раду правосуддя, яка сьогодні, 1 вересня, розглядає клопотання про його тимчасове відсторонення.

У матеріалах прослуховування кабінету Вовка, за даними НАБУ, зафіксовані його розмови стосовно відкриття чи закриття дисциплінарних проваджень стосовно суддів, зокрема Верховного суду або суддів ОАСК.

На плівках також зафіксована участь членів Вищої ради правосуддя Олега Прудивуса, Віктора Грищука, Павла Гречківського, Миколи Худика, а також колишнього голови ВРП Ігоря Бенедисюка та ексчлена ради Тетяни Малашенкової.

В антикорупційному бюро зазначили, що спільно із САП здійснюють розслідування у кримінальній справі за підозрою суддів ОАСК, голови Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб у вчиненні низки злочинів:

створення та участь у злочинній організації;

захоплення державної влади;

зловживання впливом;

втручання у діяльність державних діячів та створення штучних перешкод діяльності ВККС та її членів.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

Також відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК.

12 серпня голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що отримав повістку від Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.