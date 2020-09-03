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03 вересня 2020, 14:41 6

У Тернополі начальник управління ДФС вимагав 37 тисяч доларів хабара

03 вересня 2020, 14:41 6
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Його затримали під час отримання коштів
Його затримали під час отримання коштів
Фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала на хабарі начальника оперативного управління ДФС у Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник разом із своїм підлеглим вимагали 37 тисяч доларів у місцевого бізнесмена.

За цю суму зловмисники обіцяли комерсанту перекваліфікувати на більш м’яку статтю кримінального провадження у справі про нібито несплату податків. Правоохоронці затримали обох фігурантів одразу після отримання всієї суми хабара”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що за фактом вимагання і отримання хабара була відкрита кримінальна справа, тривають слідчі дії.

Також вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Донеччині та Кіровоградщині викрили мільйонні оборудки під час ремонту автошляхів, державі було завдано збитки на майже 10 мільйонів гривень.

хабар СБУ ДФС затримання корупція Тернопільська область
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