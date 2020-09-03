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Протести в Івано-Франківську: мер міста підтримав вимоги підприємців
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03 вересня 2020, 13:14 24

Протести в Івано-Франківську: мер міста підтримав вимоги підприємців

03 вересня 2020, 13:14 24
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Протестувальники вимагають скасувати постанову про "червону" зону
Протестувальники вимагають скасувати постанову про "червону" зону
Фото: Facebook
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На Прикарпатті в Івано-Франківську підприємці вже вкотре протестують проти жорстких карантинних обмежень - місто потрапило до так званої "червоної" зони.

Як повідомляє RegioNews, про це повідомив мер міста Руслан Марцінків під час мітингу.

Для нас важливо здійснювати тиск на уряд, щоб він скасував свою постанову про "червону" зону", - зазначив Марцінків.

За його словами, місцева влада підтримує прагнення підприємців працювати, бо місто живе за рахунок податків малого та середнього бізнесу, тоді як центральна влада підтримує лише великий бізнес. Відтак, Марцінків подякував підприємцям за їхній протест.

Мер міста переконаний в тому, що критерії, за якими визначають епідеміологічний рівень в містах і районах, не відповідає дійсності. До Франківська люди їдуть з інших районів та областей, щоб лікуватись. Також, стверджує міський голова, в місті на COVID-19 тестують 8 лабораторій, тоді як в інших населених пунктах - набагато менше. А чим більше тестують, тим більше виявляють випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, додав Руслан Марцінків.

Сьогодні ми подаємо до суду позов на уряд, який порушив конституційні права", - зазначив мер.

Він вважає, що наразі закриття малого і середнього бізнесу в Івано-Франківську є незаконним так само, як було незаконним рішення про введення карантину 11 березня. Марцінків обіцяє і це рішення уряду оскаржити в суді.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину. 31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.

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