09:44  03 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
13:14  03 вересня
Протести в Івано-Франківську: мер міста підтримав вимоги підприємців
15:16  03 вересня
До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація — Аваков
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2020, 15:16 9

До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація — Аваков

03 вересня 2020, 15:16 9
Читайте также на русском языке
Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки
Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

До ліквідації масштабних пожеж в Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Працює два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України, загрози населеним пунктам немає”, - сказав Аваков.

Він зазначив, що пожежа набула такого стрімкого поширення через пориви вітру більше 15 м/с та відсутність мінералізованих смуг.

За його словами, сьогодні пройде засідання спецкомісії, на якому буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.

Господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі”, - сказав Аваков.

Також за словами міністра оборони Андрія Тарана, один із військових, які допомагали рятувальникам у боротьбі з пожежею, зник безвісти.

За словами міністра, не виключено, що військовий загинув. Крім того, ще двоє військових, старший лейтенант і сержант, отримали серйозні опіки, один із них - до 48% тіла. Таран додав, що постраждалих буде представлено до державних нагород.

У свою чергу голова Луганської ОДА Сергій Гайдай спростував поширену раніше інформацію про загиблого внаслідок пожежі, за його даними, серед мешканців області жертв немає.

Нагадаємо, у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині, це рішення на контролі у президента.

В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилетыла команда уряду, до неї увійшли четверо міністрів.

пожежа Арсен Аваков ДСНС Харківська область Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Страшні пожежі на Харківщині: постраждали вже 33 особи
03 вересня 2020, 14:38
Пожежі на Луганщині: одна людина померла, ще двоє - у лікарні
03 вересня 2020, 13:39
Стала відома попередня причина пожеж на Харківщині
03 вересня 2020, 12:33
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »