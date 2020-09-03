До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація — Аваков

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки

Фото: МВС

До ліквідації масштабних пожеж в Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Працює два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України, загрози населеним пунктам немає”, - сказав Аваков.

Він зазначив, що пожежа набула такого стрімкого поширення через пориви вітру більше 15 м/с та відсутність мінералізованих смуг.

За його словами, сьогодні пройде засідання спецкомісії, на якому буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.

Господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі”, - сказав Аваков.

Також за словами міністра оборони Андрія Тарана, один із військових, які допомагали рятувальникам у боротьбі з пожежею, зник безвісти.

За словами міністра, не виключено, що військовий загинув. Крім того, ще двоє військових, старший лейтенант і сержант, отримали серйозні опіки, один із них - до 48% тіла. Таран додав, що постраждалих буде представлено до державних нагород.

У свою чергу голова Луганської ОДА Сергій Гайдай спростував поширену раніше інформацію про загиблого внаслідок пожежі, за його даними, серед мешканців області жертв немає.

Нагадаємо, у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині, це рішення на контролі у президента.

В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилетыла команда уряду, до неї увійшли четверо міністрів.