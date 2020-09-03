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03 вересня 2020, 14:38 3

Страшні пожежі на Харківщині: постраждали вже 33 особи

03 вересня 2020, 14:38 3
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Внаслідок пожеж в Харківській області постраждали 33 особи. Також вогнем було пошкоджено 22 домогосподарства.

Про це на брифінгу в Харківській області заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Він додав, що сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде ухвалено рішення про виплату компенсацій постраждалим від пожеж, а також оцінена сума збитку.

"На цей момент часу 22 домогосподарства постраждали від вогню - в тій чи іншій мірі знищені вогнем. 33 людини є постраждалими", - сказав Аваков.

Раніше повідомлялося, що уряд готує проєкт допомоги потерпілим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.

Також стала відома попередня причина пожеж на Харківщині.

Харківська область пожежа рятувальники Україна область
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