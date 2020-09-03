Страшні пожежі на Харківщині: постраждали вже 33 особи
У президента пообіцяли допомогти людям
У президента пообіцяли допомогти людям
Внаслідок пожеж в Харківській області постраждали 33 особи. Також вогнем було пошкоджено 22 домогосподарства.
Про це на брифінгу в Харківській області заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Він додав, що сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде ухвалено рішення про виплату компенсацій постраждалим від пожеж, а також оцінена сума збитку.
"На цей момент часу 22 домогосподарства постраждали від вогню - в тій чи іншій мірі знищені вогнем. 33 людини є постраждалими", - сказав Аваков.
Раніше повідомлялося, що уряд готує проєкт допомоги потерпілим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.
Пожежі на Луганщині: одна людина померла, ще двоє - у лікарніВсі новини »
03 вересня 2020, 13:39
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами