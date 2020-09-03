У Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині

Це рішення на контролі у президента

Це рішення на контролі у президента

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу очільника держави.

Зазначається, що напередодні ввечері до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вони перебувають на прямому зв’язку з Офісом президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного розв'язання проблем постраждалих.

"Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя. Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, можливостей евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Пильно стежу за ситуацією", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 2 вересня Зеленський скликав термінову нараду через пожежі на Харківщині та Луганщині.