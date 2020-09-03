Пожежі на Луганщині: одна людина померла, ще двоє - у лікарні

Вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків

Вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків

ДСНС

У Луганській області внаслідок пожеж загинула одна людина, ще двох осіб госпіталізували з опіками різних ступенів важкості.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1200 гектарів. Водночас станом на 7 годину 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Наразі продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.

До гасіння пожеж залучено 378 рятувальників та 68 одиниць техніки ДСНС. Крім того, додатково залучено 135 пожежників та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Нагадаємо, у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині.