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03 вересня 2020, 13:39 6

Пожежі на Луганщині: одна людина померла, ще двоє - у лікарні

03 вересня 2020, 13:39 6
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Вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків
Вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків
ДСНС
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У Луганській області внаслідок пожеж загинула одна людина, ще двох осіб госпіталізували з опіками різних ступенів важкості.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1200 гектарів. Водночас станом на 7 годину 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Наразі продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.

До гасіння пожеж залучено 378 рятувальників та 68 одиниць техніки ДСНС. Крім того, додатково залучено 135 пожежників та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Нагадаємо, у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині.

пожежа військові Луганщина рятувальники Луганська область
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