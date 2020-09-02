В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилітає команда уряду

В команду увійшли четверо міністрів

В команду увійшли четверо міністрів

За дорученням прем'єр-міністра України, в Луганську і Харківську області, де тривають лісові пожежі, відправляється урядова команда.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, пише RegioNews.

В райони пожеж летять віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Урядова команда вирушає на схід України для оперативного реагування, оцінки ситуації та прийняття необхідних рішень для забезпечення безпеки і допомоги постраждалим.

З місця подій міністри будуть доповідати президенту і мені особисто", - додав Шмигаль.

За моїм дорученням завтра урядова команда терміново вилітає на Луганщину та на Харківщину, де спалахнули пожежі. На... Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, годиною раніше президент Зеленський скликав термінову нараду із-за пожеж на Харківщині та Луганщині.