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02 вересня 2020, 20:22 4

В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилітає команда уряду

02 вересня 2020, 20:22 4
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В команду увійшли четверо міністрів
В команду увійшли четверо міністрів
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За дорученням прем'єр-міністра України, в Луганську і Харківську області, де тривають лісові пожежі, відправляється урядова команда.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, пише RegioNews.

В райони пожеж летять віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Урядова команда вирушає на схід України для оперативного реагування, оцінки ситуації та прийняття необхідних рішень для забезпечення безпеки і допомоги постраждалим.

З місця подій міністри будуть доповідати президенту і мені особисто", - додав Шмигаль.

За моїм дорученням завтра урядова команда терміново вилітає на Луганщину та на Харківщину, де спалахнули пожежі. На...

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, годиною раніше президент Зеленський скликав термінову нараду із-за пожеж на Харківщині та Луганщині.

Кабмін пожежа Арсен Аваков Міноборони МВС Деніс Шмигаль Харківська область Луганська область
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