К тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация - Аваков

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности

Фото: МВД

К ликвидации масштабных пожаров в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

Работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины, угрозы населенным пунктам нет", - сказал Аваков.

Он отметил, что пожар приобрел столь стремительное распространение из-за порывов ветра более 15 м/с и отсутствия минерализованных полос.

По его словам, сегодня состоится заседание спецкомиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.

Собственники полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - сказал Аваков.

Также по словам министра обороны Андрея Тарана, один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, пропал без вести.

По словам министра, не исключено, что военный погиб. Кроме того, еще двое военных, старший лейтенант и сержант, получили серьезные ожоги, один из них - 48% тела. Таран добавил, что пострадавшие будут представлены к государственным наградам.

В свою очередь председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай опроверг распространенную ранее информацию о погибшем в результате пожара, по его данным, среди жителей области жертв нет.

Напомним, у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине, это решение на контроле у президента.

В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетела команда правительства, в команду вошли четверо министров.