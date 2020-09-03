Стала відома попередня причина пожеж на Харківщині
Всі пожежі локалізовані
Всі пожежі локалізовані
Попередньою причиною пожежі в Харківській області є людський фактор. Також розглядається підпал.
Про це заявив прессекретар Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін в ефірі "Україна 24", передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, зараз в області триває ліквідація пожежі у двох районах - Чугуївському та Дворічанському. При цьому всі пожежі локалізовані.
"Зараз тут працюють фахівці правоохоронних органів. Проводиться перевірка та бесіди з місцевими жителями. Попередньо - це людський фактор. Також розглядається і підпал", - повідомив Лупандін.
Раніше повідомлялося, що уряд готує проєкт допомоги потерпілим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.
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