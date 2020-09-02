Вже не "слуга" Лерос зробив гучну заяву про атмосферу у фракції

Він заявив, що Арахамія зливав йому інформацію з Офісу президента

Він заявив, що Арахамія зливав йому інформацію з Офісу президента

Народний депутат Гео Лерос вважає своє виключення з фракції "Слуга народу" ганебною подією, яка була "підло зроблена".

Як передає RegioNews, заяву Лерос розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо виключення з фракції. Ще нікого не виключали з фракції так підло, під тиском збираючи підписи за спиною. Мені прикро, що ви (члени фракції "СН", — ред.) стали учасниками цієї ганебної події. Окрема зневага до Арахамії, який мені "зливав" інформацію з Офісу президента, а паралельно догоджав Зеленському та Офісу президента, допомагаючи "грати" проти мене, так само як він сьогодні озвучив брехливі темники Подоляка", — заявив Лерос.

Нардеп наголосив, що "весь цей цинізм — сигнал для кожного з вас, що щось в країні не так".

"Пане Президенте, ви стверджуєте, що будь якою ціною хочете миру, але мир у боягуза наступає з білим прапором в руках", — нагадав він.

Також Гео Лерос подякував ти депутатам "Слуги народу", хто підтримав його, та тим, хто робить його "сильнішим".

"Я пам’ятаю в Трускавці полум’я в очах депутатів слуги народу, які йшли в парламент на крилах змін, з піднесенним бажанням реформувати країну. Останнім часом я все більше помічаю в ваших очах сором та зневіру. Але все в ваших руках, ви не раби", — нагадав він.

"Я добре знаю, казати правду — невигідно, навіть небезпечно. Учора мені додали ще дві кримінальні справи, а у п’ятницю мені спалили авто, але я почуваю себе прекрасно, бо я вільна людина. Немає кращого відчуття за свободу", — зробив висновок Лерос.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу. "Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи.

Також у "Слузі народу" назвали причину виключення Лероса з фракції за критику президента Зеленського.

Президент Володимир Зеленський прокоментував виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Глава держави заявив, що у нього немає ніякої реакції на хабарників.