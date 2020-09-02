Уже не "слуга" Лерос сделал громкое заявление об атмосфере во фракции
Народный депутат Гео Лерос считает свое исключение из фракции "Слуга народа" позорным событием, которое было "подло сделано".
Как передает RegioNews, заявление Лерос разместил на своей странице в Facebook.
"Относительно исключения из фракции. Еще никого не исключали из фракции так подло, под давлением собирая подписи за спиной. Мне жаль, что вы (члены фракции "СН", — ред.) стали участниками этого позорного события. Отдельное презрение к Арахамии, который мне "сливал" информацию из Офиса президента, а параллельно угождал Зеленскому и Офису президента, помогая "играть" против меня, так же как он сегодня озвучил лживые темники Подоляка", — заявил Лерос.
Нардеп подчеркнул, что "весь этот цинизм — сигнал для каждого из вас, что что-то в стране не так".
"Господин президент, вы утверждаете, что любой ценой хотите мира, но мир у труса наступает с белым флагом в руках", — напомнил он.
Также Гео Лерос поблагодарил тех депутатов "Слуги народа", кто поддержал его, и тех, кто делает его "сильнее".
"Я помню в Трускавце пламя в глазах депутатов "Слуги народа", которые шли в парламент на крыльях изменений, с подъемом, желанием реформировать страну. В последнее время я все больше замечаю в ваших глазах стыд и разочарование. Но все в ваших руках, вы не рабы", — напомнил он.
"Я хорошо знаю, говорить правду — невыгодно, даже опасно. Вчера мне добавили еще два уголовных дела, а в пятницу мне сожгли авто, но я чувствую себя прекрасно, я свободный человек. Нет лучшего ощущения, чем свобода", — сделал вывод Лерос.
Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.
В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.
Также в "Слуге народа" назвали причину исключения Лероса из фракции за критику президента Зеленского.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Глава государства заявил, что у него нет никакой реакции на взяточников.