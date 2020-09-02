Уже не "слуга" Лерос сделал громкое заявление об атмосфере во фракции

Он заявил, что Арахамия сливал ему информацию с Офиса президента

Он заявил, что Арахамия сливал ему информацию с Офиса президента

Как передает RegioNews, заявление Лерос разместил на своей странице в Facebook.

"Относительно исключения из фракции. Еще никого не исключали из фракции так подло, под давлением собирая подписи за спиной. Мне жаль, что вы (члены фракции "СН", — ред.) стали участниками этого позорного события. Отдельное презрение к Арахамии, который мне "сливал" информацию из Офиса президента, а параллельно угождал Зеленскому и Офису президента, помогая "играть" против меня, так же как он сегодня озвучил лживые темники Подоляка", — заявил Лерос.

Нардеп подчеркнул, что "весь этот цинизм — сигнал для каждого из вас, что что-то в стране не так".

"Господин президент, вы утверждаете, что любой ценой хотите мира, но мир у труса наступает с белым флагом в руках", — напомнил он.

Также Гео Лерос поблагодарил тех депутатов "Слуги народа", кто поддержал его, и тех, кто делает его "сильнее".

"Я помню в Трускавце пламя в глазах депутатов "Слуги народа", которые шли в парламент на крыльях изменений, с подъемом, желанием реформировать страну. В последнее время я все больше замечаю в ваших глазах стыд и разочарование. Но все в ваших руках, вы не рабы", — напомнил он.

"Я хорошо знаю, говорить правду — невыгодно, даже опасно. Вчера мне добавили еще два уголовных дела, а в пятницу мне сожгли авто, но я чувствую себя прекрасно, я свободный человек. Нет лучшего ощущения, чем свобода", — сделал вывод Лерос.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.

Также в "Слуге народа" назвали причину исключения Лероса из фракции за критику президента Зеленского.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Глава государства заявил, что у него нет никакой реакции на взяточников.