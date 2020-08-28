Світлична збирає команду збитих корупціонерів на Харківські вибори

В команду Світличної перейшла ексголова РДА Олена Заєць (Петренко), до якої "є питання у правоохоронців"

В команду Світличної перейшла ексголова РДА Олена Заєць (Петренко), до якої "є питання у правоохоронців"

Про це своїй сторінці в Facebook написала заступник голови Харківської ОДА Тетяна Єгорова-Луценко, передає RegioNews.

"Звертаю увагу ЗМІ на маніпуляцію з боку ексголови Зачепилівської РДА Олени Заяц (Петренко). Документи на її звільнення були направлені в ОП два тижні тому. Петренко не впоралася з поставленими завданнями. До її рішенням на посаді голови РДА є питання, зокрема у правоохоронців. Сьогодні Петренко вирішила спрацювати на випередження і перебігла в політичну силу Юлії Світличної", - написала Тетяна Єгорова-Луценко.

У той же час, як повідомив телеграм-канал "Україна" , "Петренко є креатурою нещодавно відновленого судом люстрованного полковника СБУ часів Януковича - Володимира Верхогляда. Петренко фігурує у кількох розслідуваннях правоохоронців, одне з яких стосується розкрадань на будівництві громадських туалетів. Навіщо Світлична збирає у свою політсилу таких персонажів, невідомо".

Інформацію про перехід під крило Юлії Світличної опублікувала у себе в Facebook сама Олена Заєць (Петренко) . "Вирішила йти на місцеві вибори з Блоком Світличної "Разом" та ініціативною групою "Реверс". Долучаюся до сили, яка зможе принести зміни нашого району на краще, а прикладів дійсно дуже багато, за останні 5 років", - написала Заєць (Петренко).

У Світличної даний перехід поки не підтверджують.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що помічниці Юлії Світличної, Марії Андреас вручили підозру по статті "підробка документів" за період роботи в Харківській ОДА. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області. "Сьогодні колишньої радниці вручили підозра за частиною 4 статті 358 - використання завідомо підробленого документа", - заявили в прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що колишня очільниця Харківської ОДА і нині позафракційний народний депутат 9 скликання Юлія Світлична готує свій локальний проєкт до місцевих виборів у Харкові "Блок Юлії Світличної "Разом", та може скласти конкуренцію чинному меру міста Геннадію Кернесу.