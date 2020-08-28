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28 серпня 2020, 11:16 19

Чиновника ДСНС зі спільниками спіймали на вимаганні 70 тисяч доларів

28 серпня 2020, 11:16 19
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Фото: Facebook
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За процесуального керівництва прокуратури міста Києва затримано посадовця Держслужби з надзвичайних ситуацій та двох посередників на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 та ч. 1 ст. 369 КК України).

Як інформує RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Працівник ДСНС та його спільники вимагали від представника поліграфічного підприємства $35 тис. за видачу дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та ще $10 тис. - за складання експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкту площею понад 5 тис. кв. м. без фактичного виїзду на нього", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посередники схилили підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі $25 тис. посадовій особі правоохоронного органу за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всіх дозволів.

Правоохоронці задокументували одержання цими особами $70 тис. у два етапи. Після передачі другого траншу - $60 тис. посередників затримали в одному з ресторанів в центрі Києва, а чиновника ДСНС затримали у робочому кабінеті, у нього виявили $1,2 тис. з першого "траншу".

Наразі відбуваються обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів провадження.

Планується повідомити затриманим про підозру у вчиненні злочинів за ч.4 ст.368, ч. 2 ст.368-4 та ч.1 ст.369 ККУ, та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.

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