Суд дав згоду на затримання організатора "вбивства" Бабченка

Прокуратура наполягала, щоб суд дозволив оголосити Пивоварника у розшук та дозволити його затримання

Прокуратура наполягала, щоб суд дозволив оголосити Пивоварника у розшук та дозволити його затримання

Фото з відкритих джерел

Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В'ячеслава Пивоварника, який зараз переховується в Росії. Його вважають імовірним організатором вбивства журналіста Аркадія Бабченка, яке так і не вдалося скоїти.

Про це свідчить інформація у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє RegioNews.

Відомо, що Пивоварника звинувачують у держзраді, фінансуванні тероризму, підготовці теракту, незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою, організації та підбурюванні до вбивства.

Обвинувачувальний акт проти зловмисника передали до суду ще в листопаді 2018 року.

Як відомо, 29 травня 2018 року російського журналіста нібито розстріляли на порозі його київської квартири. 30 серпня в СБУ заявили, що Бабченко живий, а вбивство інсценували, щоб знайти замовника.

Організатором злочину виявився Борис Герман. Його ув'язнили, але згодом відпустили за станом здоров'я. Саме Герман заявив, що замовником вбивства нібито є громадянин України В'ячеслав Пивоварник.

Нагадаємо, що з лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, яка підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний браслет.