Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА

Раніше його кандидатуру затвердив Кабінет міністрів

Раніше його кандидатуру затвердив Кабінет міністрів

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Про це він повідомив під час брифінгу за результатами поїздки у Кіровоградську область, передає RegioNews.

А зараз я хочу представити людину, яка безпосередньо буде втілювати у життя стратегію розвитку регіону. Це новий очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася, м’яко кажучи, не дуже добре, але дуже справедливо, а точніше – не закінчилася, адже зараз працюють правоохоронні органи", - сказав Зеленський.

Він додав, що в країні "закон один для всіх" і недоторканних немає, "навіть, якщо це люди, яких призначив президент України". Зеленський зазначив, що до таких людей буде прикута особлива увага.

Я щиро бажаю новому губернатору пам’ятати про це кожного дня”, – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

26 серпня стало відомо, хто претендує на посаду голови Кіровоградської ОДА. Уряд розглянув кандидатуру Андрія Назаренка.