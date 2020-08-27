14:51  27 серпня
Поліція відкрила чотири справи після візиту Зеленського в Дніпро
10:56  27 серпня
Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет
08:19  27 серпня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували одне порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2020, 14:51 11

Поліція відкрила чотири справи після візиту Зеленського в Дніпро

27 серпня 2020, 14:51 11
Читайте также на русском языке
Раніше охорону президента звинуватили у побитті активістів
Раніше охорону президента звинуватили у побитті активістів
Фото: Дніпроград
Читайте также
на русском языке

Через події у Дніпрі під час візиту Володимира Зеленського поліція відкрила чотири кримінальних провадження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час виконання службових обов’язків тілесні ушкодження отримав поліцейський. Ще три кримінальні провадження розпочато за заявами громадян”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, три кримінальні провадження відкрито за заявами громадян за фактом перевищення поліцейськими влади або службових повноважень. За цим фактом в Головному управлінні проводиться службове розслідування.

Також поліція розслідує випадок завдання тілесних ушкоджень одному із поліцейських.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, 26 серпня у Дніпрі охорона Зеленського зламала ребро активістці, поліція не хотіла приймати заяви від потерпілих.

Володимир Зеленський Офіс президента поліція Дніпро охорона активісти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Корупціонери, бандити і люди Єрмака": нардеп розповів про нові призначення на митниці
27 серпня 2020, 12:02
У Зеленського відповіли Вакарчуку й "Бумбоксу" на закиди щодо використання їхніх пісень
27 серпня 2020, 11:57
Суд на Закарпатті візьметься за банду, ватажком якої був депутат селищної ради
27 серпня 2020, 11:23
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Кампанія в Маріуполі: новий бренд на вітрині Ахметова
Вибори мера Житомира: всі свої
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »