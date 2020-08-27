Поліція відкрила чотири справи після візиту Зеленського в Дніпро

Раніше охорону президента звинуватили у побитті активістів

Раніше охорону президента звинуватили у побитті активістів

Фото: Дніпроград

Через події у Дніпрі під час візиту Володимира Зеленського поліція відкрила чотири кримінальних провадження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час виконання службових обов’язків тілесні ушкодження отримав поліцейський. Ще три кримінальні провадження розпочато за заявами громадян”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, три кримінальні провадження відкрито за заявами громадян за фактом перевищення поліцейськими влади або службових повноважень. За цим фактом в Головному управлінні проводиться службове розслідування.

Також поліція розслідує випадок завдання тілесних ушкоджень одному із поліцейських.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, 26 серпня у Дніпрі охорона Зеленського зламала ребро активістці, поліція не хотіла приймати заяви від потерпілих.